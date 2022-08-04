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Forvet sorusuna kaçamak cevap

Jesus, “Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek” sorusuna, “Joao Pedro’yu aldık. Ayrıca Rossi, King, Berisha ve Serdar’a güveniyoruz. Transferde uğraştığımız konu bir kaleci daha almak” yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Forvet sorusuna kaçamak cevap

Jorge Jesus basın toplantısında forvet transferiyle ilgili soruya yine kaçamak cevap verdi. "Taremi, Plea, Sörloth, Dembele gibi isimler gündemde. Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Portekizli hoca, "Sizin de söylediğiniz gibi Dinamo Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İki maçta da iyi oynadık. Bizim zaten yaptığımız bir transfer var. Joao Pedro transferini yaptık. Ayrıca kadromuzda bulunan Rossi, King, Berisha ve Serdar Dursun'a güveniyoruz. Antrenmanlarda daha da gelişecekler. Şu an iyi bir kadromuz var. Transferde uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" ifadelerini kullandı... Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde kaleci, sol bek (Alioski) ve bir forvet daha alacaklarını söylemişti.

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