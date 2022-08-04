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Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan ve 3-0 kazanılan Slovacko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, büyük bir kulübü temsil ettiklerini dile getirerek, sezon sonunda iyi şeyler başarabileceklerine inandığını ifade etti. Öte yandan Emre Mor, Dinamo Kiev ile Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi rövanşında oyuna sonradan girdikten sonra çıkarılması hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 23:27
Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup ederek, turun kapısını araladı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni kattığı Emre Mor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Galibiyeti değerlendiren Mor, "İyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim ama geliştirmemiz gereken noktaların olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

3-0'lık bir galibiyet bizler açısından keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir skor elde ettiğimizi söyleyebilirim.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Galibiyetten ötürü oldukça mutluyum. Tabi yeni hocamızla beraber yeni şeyler deniyoruz.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

İşleri daha iyi ortaya koymak ve hocanın istediklerini daha iyi ortaya koymak adına bu da birazcık zaman gerektiriyor. Zamanla her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

"D. KIEV MAÇINDA FİZİKSEL ANLAMDA YETERLİ OLAMADIM"
Dinamo Kiev müsabakasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine güvendiğini vurgulayan genç futbolcu, "Son maçtan sonra hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak fiziksel anlamda da zor olmuştu.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

O açıdan fiziksel anlamda yeterli olamadım. Bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonrasında tekrar beni ilk 11'de bugün sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Ben de kendimi göstermek istedim. Onun bana olan güvenini yerine getirmek adına 11'deydim.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

İyi bir şekilde performans ortaya koymaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

"SEZON SONU GÜZEL ŞEYLER BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Pazartesi günü Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Ümraniyespor müsabakasını kazanmak istediklerinin altını çizen Emre Mor açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

"Azmimiz, hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi oynayacağımız maçı da elbette kazanmak istiyoruz.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Kazanacak kaliteye de sahibiz. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz elbette başarılar ve zaferler kazanmak.

Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Zamanla oynadığımız oyunun çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Sezon sonunda güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum."

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