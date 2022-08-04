Fenerbahçe'de Emre Mor'dan Dinamo Kiev itirafı! "Jorge Jesus ile konuştum ve..."

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup ederek, turun kapısını araladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup ederek, turun kapısını araladı.
Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni kattığı Emre Mor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Mor, "İyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim ama geliştirmemiz gereken noktaların olduğunu düşünüyorum.