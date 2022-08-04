Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılabileceği konuşulan Miha Zajc'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İtalyan temsilcisi Torino, Sloven orta saha oyuncusu için daha önce yaptığı teklifi revize etti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 08:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Sarı-lacivertliler son olarak kaleye takviye yaparak, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Adı İtalyan takımlarıyla sık sık anılan Miha Zajc'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan ekibi Torino, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Daha önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan ve 4 milyon euro'luk teklifte bulunan Torino'nun red cevabı sonrası fiyatı yükselttiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

İtalyanlar'ın 5.2 milyon euro'ya Sloven yıldızın transferini bitirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Fenerbahçe Yönetimi de 5 milyon euro ve üzerindeki tekliflere Zajc'ı göndermeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 35 karşılaşmada 7 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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