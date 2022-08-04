FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak kaleye takviye yaparak, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.
Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan ekibi Torino, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere...
Daha önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan ve 4 milyon euro'luk teklifte bulunan Torino'nun red cevabı sonrası fiyatı yükselttiği öğrenildi.
İtalyanlar'ın 5.2 milyon euro'ya Sloven yıldızın transferini bitirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi de 5 milyon euro ve üzerindeki tekliflere Zajc'ı göndermeye sıcak bakıyor.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 35 karşılaşmada 7 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...