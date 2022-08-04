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Fenerbahçe - Slovacko maçı sonrası Jorge Jesus'tan santrfor transferi açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan ve 3-0'lık galibiyetle tamamlanan Slovacko maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Portekizli çalıştırıcı, taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Santrfor takviyesi hakkında konuşan deneyimli hoca, "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz. Kadromuz henüz tamamlandı diyemem." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:55
Fenerbahçe - Slovacko maçı sonrası Jorge Jesus'tan santrfor transferi açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Portekizli hoca, santrfor mevkisi hakkında yaptığı yorumla müjdeyi verdi. Fenerbahçe taraftarı heyecanla santrfor transferi beklerken, Jorge Jesus çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü teknik adam yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz. Kadromuz henüz tamamlandı diyemem." dedi.



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