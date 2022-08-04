Fenerbahçe - Slovacko maçı sonrası Jorge Jesus'tan santrfor transferi açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.



Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Portekizli hoca, santrfor mevkisi hakkında yaptığı yorumla müjdeyi verdi. Fenerbahçe taraftarı heyecanla santrfor transferi beklerken, Jorge Jesus çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü teknik adam yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz. Kadromuz henüz tamamlandı diyemem." dedi.





