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Fenerbahçe - Slovacko maçı sonrası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu! Gustavo Henrique ve Arao...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Slovacko'yu ağırladı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler tur kapısını araladı. Avantajlı bir skor elde eden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni transferler Gustavo Henrique ve Arao hakkında konuşan deneyimli hoca, iki isimle daha önce çalışmasının avantajlı olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:39
Fenerbahçe - Slovacko maçı sonrası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu! Gustavo Henrique ve Arao...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazanılan Slovacko maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Galibiyeti taraftara armağan ettiklerini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, takımın iyi göstergeler sunduğunu ifade etti.

İşte o sözler:

Jorge Jesus: Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımız gösterdiği destekle bu galibiyeti hak ettiler. Dinamo Kiev maçında da aynı şekildeydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

Yüzde yüz olarak lige hazırız diyemeyiz ve bu da normal, henüz sezonun başındayız. Takım iyi göstergeler sundu. Lig bizim asıl hedefimiz. Ligde her zaman Fenerbahçe favoridir.

Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Hedefimiz lig şampiyonluğu.

Yeni transferler Gustavo Henrique ve Arao hakkında konuşan deneyimli hoca, "Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var, benim fikirlerimi çok iyi biliyorlar. Lincoln de formunu yavaş yavaş oluyor, maçın adamı oldu. Emre Mor, özel yetenekleri olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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