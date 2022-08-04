FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı Slovacko maçı kadrosuna dahil etti!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği oyuncu kadrosunu güncelledi. Fenerbahçe'de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat yazıldı. Ancak İrfan Can, takımla hiç çalışmadığı için bu akşam oynanacak olan Slovacko maçının kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe, Çekya ekibi ile ilk maçını bu akşam saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.