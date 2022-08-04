Arda Güler rekor kırdı!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler için Arsenal'in devrede olduğu konuşuluyordu. Arda Güler'in Instagram hesabı 1 günde tam 150 bin kişilik artış göstererek adeta rekor kırdı. İngiliz taraftarlarının da takibe aldığı genç oyuncu şimdiden ünlenmiş durumda.



Takvim'in haberine göre bazı taraftarlar Arda için, "Futbolu bırakıp sosyal medya işiyle uğraşsa zengin olur" ifadesini kullandı.