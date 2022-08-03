TRANSFER HABERİ: Patricia del Carmen George Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Nijerya Milli Takımı oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Oyuncu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imzada kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.