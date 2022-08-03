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TRANSFER HABERİ: Patricia del Carmen George Fenerbahçe'de!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan sol kanat mevkisine takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u transfer etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:44
TRANSFER HABERİ: Patricia del Carmen George Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Nijerya Milli Takımı oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imzada kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

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