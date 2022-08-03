Muhtemel rakip Wien

Sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek. İlk maçın deplasmanda oynanacağı playoff turu müsabakaları 18 ve 25 Ağustos'ta olacak. Bu turu atlayan ekip Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Elenirse Konferans Ligi gruplarında devam edecek.



Elenirse de rakibi belli Sarı Kanarya, Slovacko'ya

SARI Kanarya, Slovacko'ya elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu. İsveç ekibi AIK ve Makedon temsilcisi Shkendija eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kazananın gruplara kalacağı mücadeleler, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.