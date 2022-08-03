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Muhtemel rakip Wien

F.Bahçe'nin Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakibi belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Muhtemel rakip Wien

Sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek. İlk maçın deplasmanda oynanacağı playoff turu müsabakaları 18 ve 25 Ağustos'ta olacak. Bu turu atlayan ekip Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Elenirse Konferans Ligi gruplarında devam edecek.


Elenirse de rakibi belli Sarı Kanarya, Slovacko'ya
SARI Kanarya, Slovacko'ya elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu. İsveç ekibi AIK ve Makedon temsilcisi Shkendija eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kazananın gruplara kalacağı mücadeleler, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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