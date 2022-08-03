Haberler Fenerbahçe Kadro netleşiyor

Kadro netleşiyor

Yarın Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus'un sürprizleri var... Portekizli hoca, Dinamo Kiev maçlarında kullandığı 11'leri baştan aşağı yenileyecek. Kalede Altay'ın sakatlık durumuna göre Ertuğrul forma giyebilir. Sağ bekte Samuel forması garanti olan isim durumunda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Kadro netleşiyor

Portekizli teknik adam, Luan Peres'i sol bekte düşünüyor. Göbekte Szalai-Henrique ikilisini oynaması bekleniyor. ARAO'NUN 6 numarada yeri garantiyken yanında cezalı İsmail Yüksek yerine Crespo şans bulacak. İrfan Can'ın kadroda yer almadığı Slovacko mücadelesinde Arda Güler sürprizi olabilir. Portekizli teknik adam solda Rossi'nin performansından memnun değil. Onun yerinde Ferdi ya Bruma ihtimali yükselmiş durumda. Forvette ise Serdar Dursun ile Joshua King'in oynama ihtimalleri üzerinde duruluyor. Serdar bir adım önde.


SZALAİ BİREYSEL ÇALIŞTI
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, yarın Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Ayrı çalışan Mert Hakan ve Szalai günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, İrfan Can, Altay ve Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

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