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Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'a alternatif bir kaleci arayışında olan Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferinde mutlu sona ulaştı. Transferin hızlı takımlarından olan Kanarya'da ayrılıklar da yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin gelecek vaat eden stoperi Emir Ortakaya'nın 1. Lig ekibine kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, genç stoperin Göztepe'ye kiralandığı ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:42 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:59
SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu olmuş durumda.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Son olarak Kuzey Makedonyalı sol bek Alioski'yi kadrosuna katan Kanarya'da operasyon devam ediyor.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Çalışmalarını sürdüren yönetim, kaleci bölgesine ağırlık verdi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Teknik direktör Jorge Jesus da UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Slovacko maçı öncesi basın toplantısında kaleci mevkisine işaret etti.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, transferde önceliği kaleciye verdiklerini ifade etmişti.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Bu yönde temaslarını sürdüren yönetim, kaleyi yerli bir isme emanet etmenin hesaplarını yapıyor.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

İRFAN CAN EĞRİBAYAT TAMAM!
Girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Göztepe ile anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

EMiR ORTAKAYA GÖZTEPE'DE!
İrfan Can'ın transferinde İzmir ekibiyle el sıkışan Kanarya, genç futbolcusu Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki stoperin Göztepe'ye geçici transferi konusunda anlaştı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, "Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyecektir." denildi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI!
Emir Ortakaya'yı 1 yıllığına Göztepe'ye kiralayan Fenerbahçe, genç oyuncunun mevcut sözleşmesini de uzattı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

2021 yazında Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Emir Ortakaya, A takım düzeyinde tek maçını Gençlerbirliği formasıyla Tuzlaspor'a karşı Türkiye Kupası'nda oynadı. Stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncu, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.

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