Fenerbahçe'de ayrılık! Emir Ortakaya Göztepe'ye kiralandı

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu olmuş durumda.
Son olarak Kuzey Makedonyalı sol bek Alioski'yi kadrosuna katan Kanarya'da operasyon devam ediyor.
Çalışmalarını sürdüren yönetim, kaleci bölgesine ağırlık verdi.
Teknik direktör Jorge Jesus da UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Slovacko maçı öncesi basın toplantısında kaleci mevkisine işaret etti.
Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, transferde önceliği kaleciye verdiklerini ifade etmişti.
Bu yönde temaslarını sürdüren yönetim, kaleyi yerli bir isme emanet etmenin hesaplarını yapıyor.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT TAMAM!
Girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Göztepe ile anlaşmaya vardı.
EMiR ORTAKAYA GÖZTEPE'DE!
İrfan Can'ın transferinde İzmir ekibiyle el sıkışan Kanarya, genç futbolcusu Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı.
Fenerbahçe, 18 yaşındaki stoperin Göztepe'ye geçici transferi konusunda anlaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, "Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyecektir." denildi.
SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI!
Emir Ortakaya'yı 1 yıllığına Göztepe'ye kiralayan Fenerbahçe, genç oyuncunun mevcut sözleşmesini de uzattı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır.
Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
2021 yazında Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Emir Ortakaya, A takım düzeyinde tek maçını Gençlerbirliği formasıyla Tuzlaspor'a karşı Türkiye Kupası'nda oynadı. Stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncu, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.