FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Spor Toto Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertliler son olarak Alioski'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
GABRIEL SUAZO BOMBASI!
Şili basınında yer alan haberde, Kanarya'nın Gabriel Suazo için devreye girdiği iddia edildi.
Şilili futbolcunun menajeri ise yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin ilgisi var, birkaç görüşmem oldu ancak somut bir teklif yok. Görüş ve talep alışverişinde bulunuldu, ancak ilgi ciddi.
"Ne olacağını görmek için önümüzdeki birkaç günü bekleyeceğiz.
İlginç olan, konuşmaların daha sık olması ve bu iyi bir indeks.
Bu, Gabriel'e ilgi gösteren ekiplerin üç veya dört olasılığından biri ve tüm tarafların yararına başarılı bir sonuca varmalarını umuyoruz.
Umarım herkesin yararına bir şeyler mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılabilir." ifadelerini kullandı.
GABRIEL SUAZO KİMDİR?
9 Ağustos 1997'de Santiago de Chile'de dünyaya geldi.
Kariyerine Colo Colo U19 takımında başlayan 24 yaşındaki futbolcu hala bu takımda forma gitmektedir.
Sol bek mevkisinde oynayan Gabriel Suazo'nun güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro.
Gabriel Suazo'nun 31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona eriyor.