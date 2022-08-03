Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor Son olarak Alioski'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Gabriel Suazo ismi öne çıktı. Şilili futbolcunun menajeri Fenerbahçe açıklamasında bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:53
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Spor Toto Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertliler son olarak Alioski'yi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

GABRIEL SUAZO BOMBASI!

Şili basınında yer alan haberde, Kanarya'nın Gabriel Suazo için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Şilili futbolcunun menajeri ise yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin ilgisi var, birkaç görüşmem oldu ancak somut bir teklif yok. Görüş ve talep alışverişinde bulunuldu, ancak ilgi ciddi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

"Ne olacağını görmek için önümüzdeki birkaç günü bekleyeceğiz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

İlginç olan, konuşmaların daha sık olması ve bu iyi bir indeks.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Bu, Gabriel'e ilgi gösteren ekiplerin üç veya dört olasılığından biri ve tüm tarafların yararına başarılı bir sonuca varmalarını umuyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Umarım herkesin yararına bir şeyler mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

GABRIEL SUAZO KİMDİR?

9 Ağustos 1997'de Santiago de Chile'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Kariyerine Colo Colo U19 takımında başlayan 24 yaşındaki futbolcu hala bu takımda forma gitmektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya transferde durmuyor! Gabriel Suazo'nun menajerinden açıklama

Sol bek mevkisinde oynayan Gabriel Suazo'nun güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro.

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