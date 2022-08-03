FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listenin ilk sıralarında yer alan Pedro dos Santos konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listenin ilk sıralarında yer alan Pedro dos Santos konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in Brezilya basınından aktardığı habere göre Flamengo formasını giyen yıldız futbolcuya İspanya ve İtalya'dan iki kulüp talip oldu.
Flamengo'nun 25 yaşındaki Pedro için istediği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu ve şu anda kulüplerle pazarlıkların devam ettiği de belirtildi.
Teknik direktör Jorge Jesus 2020 yılında Flamengo'yu çalıştırırken, Pedro'nun transferini gerçekleştirmişti.
Brezilya kulübü o dönem yıldız futbolcuyu Fiorentina'dan kiralamıştı.
2021 yılında ise Pedro'nun bonservisi 14 milyon euro karşılığında alınmıştı.
Ancak Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılayamadı.
Pedro geçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabildi.
Sambacı bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı.
Pedro'nun 10 milyon euro'luk bonservis değeri bulunuyor.
1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Pedro dos Santos, 1.85 cm boyunda.
PEDRO DOS SANTOS KİMDİR?
Tam adı Pedro Guilherme Abreu dos Santos olan Pedro, 20 Haziran 1997 tarihinde Rio de Janeiro'da doğdu.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı. Ardından Fiorentina'ya transfer oldu.
4 Ocak 2021 yılında ise Fiorentina, yıldız ismi 14 milyon euro karşılığında Flamengo'ya sattı.
Forvet mevkisinde forma giyen Pedro dos Santos, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.