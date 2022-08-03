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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala transferde gaza basan Fenerbahçe, gündemine Brezilyalı golcü Pedro dos Santos'u almıştı. Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Pedro'ya iki talip daha çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:17
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listenin ilk sıralarında yer alan Pedro dos Santos konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Takvim'in Brezilya basınından aktardığı habere göre Flamengo formasını giyen yıldız futbolcuya İspanya ve İtalya'dan iki kulüp talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Flamengo'nun 25 yaşındaki Pedro için istediği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu ve şu anda kulüplerle pazarlıkların devam ettiği de belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Teknik direktör Jorge Jesus 2020 yılında Flamengo'yu çalıştırırken, Pedro'nun transferini gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Brezilya kulübü o dönem yıldız futbolcuyu Fiorentina'dan kiralamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

2021 yılında ise Pedro'nun bonservisi 14 milyon euro karşılığında alınmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Ancak Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılayamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Pedro geçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Sambacı bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Pedro'nun 10 milyon euro'luk bonservis değeri bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Pedro dos Santos, 1.85 cm boyunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

PEDRO DOS SANTOS KİMDİR?

Tam adı Pedro Guilherme Abreu dos Santos olan Pedro, 20 Haziran 1997 tarihinde Rio de Janeiro'da doğdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı. Ardından Fiorentina'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

4 Ocak 2021 yılında ise Fiorentina, yıldız ismi 14 milyon euro karşılığında Flamengo'ya sattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Pedro'ya iki talip daha çıktı!

Forvet mevkisinde forma giyen Pedro dos Santos, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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