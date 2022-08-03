Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Jesus'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir önceki maçı kendi adımıza telafi etmek istiyoruz. Slovacko iyi bir takım. Rakibimizi küçümsememeliyiz. Alioski iyi bir futbolcu. Takımda her zaman kaliteli futbolcuların olması iyidir. Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu, önümüze devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, onlar için hazır olduğumuzu göstereceğiz.

Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yarınki maç bizim için farklı bir sınav olacak, Avrupa Lig'i gruplarına kalmak istiyoruz. Türk takımları son zamanlarda Avrupa'da başarılı olamıyor, orada güçlü takımlar var. Biz de bu sene başarılı olmak istiyoruz.