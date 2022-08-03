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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Önceliğimiz..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Elimizdeki forvetlere güveniyorum. Daha da gelişecekler. Önemli önceliğimiz kaleci." ifadelerini kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:37
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Önceliğimiz..."

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin, "Elimizdeki forvetlere güveniyorum. Daha da gelişecekler. Önemli önceliğimiz kaleci" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir önceki maçı kendi adımıza telafi etmek istiyoruz. Slovacko iyi bir takım. Rakibimizi küçümsememeliyiz. Alioski iyi bir futbolcu. Takımda her zaman kaliteli futbolcuların olması iyidir. Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu, önümüze devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, onlar için hazır olduğumuzu göstereceğiz.

Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yarınki maç bizim için farklı bir sınav olacak, Avrupa Lig'i gruplarına kalmak istiyoruz. Türk takımları son zamanlarda Avrupa'da başarılı olamıyor, orada güçlü takımlar var. Biz de bu sene başarılı olmak istiyoruz. Peres, Gustavo Henrique ve Alioski'ye bakarsak. Gustavo uzun zamandır maçlara çıkıyordu, hazır duruyordu. Peres yeni yeni hazırlıklara başladı. Alioski ise eski takımıyla çalışıyordu. Üçünün arasında en hazır olan Gustavo.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE LİGİ"

Şu anda yüzdesel olarak bir şey söylemek mümkün değil, gün geçtikçe güçleniyoruz. Zamanla daha hazır olacağız. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan bu sene Süper Lig. Avrupa Ligi'ni kazanmak mümkün durmuyor, bizim için en önemlisi Türkiye Ligi. Derin bir kadromuz var, sakat oyuncular olduğu zaman derin kadro kurmaya çalıştık. Bu sene fazla süre alamayacak oyuncular yarın daha fazla süre alabilir. Taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum ama bu sene bizim için önemli olan Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin hep buralarda olması gerekiyor, Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz.

"YARIN KALEDE..."

Altay hazır değil, bizim için önemli bir kaleci, oyuncu ama biz kadromuzda 3 kaleci istiyoruz, yönetim tercihlerimize bakıyor. Yarın kalede Ertuğrul olacak.

"BENİM TAKIMLARIM ASLA TEK SİSTEMLE OYNAMAZ"

Biz Kiev maçında 3 stoper oynamadık, taktiğimizde bir değişiklik olmayacak. Bazen 3'lü bazen de 4'lü oynayabiliriz, oyuncu özelliklerimiz her taktiği oynayabilir. Benim takımlarım asla tek bir sistem ile oynamaz.

"ÖNCELİĞİMİZ KALECİ"

Kiev karşısında farklı pozisyonlara girdik ama onları değerlendiremedik. O maçı geride bırakmamız lazım o maçlarda çok üstündük. İsmail'in gördüğü kırmızı karta kadar çok iyiydik. Elimizdeki forvetlere güveniyorum. Daha gelişecekler. Önemli önceliğimiz kaleci.

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