Haberler Fenerbahçe Sörloth’tan F.Bahçe mesajı

Sörloth’tan F.Bahçe mesajı

Alexander Sörloth, Fenerbahçe ile ilgili transfer sorusuna yanıt verdi. Kendisiyle bir araya gelen bir taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Norveçli golcü, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" dedi... Leipzig'in 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutup tutmama konusundaki kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Sörloth’tan F.Bahçe mesajı
Alexander Sörloth, Fenerbahçe ile ilgili transfer sorusuna yanıt verdi. Kendisiyle bir araya gelen bir taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Norveçli golcü, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" dedi... Leipzig'in 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutup tutmama konusundaki kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
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