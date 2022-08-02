Liste güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu. İşte yeni liste: "Altay, Ertuğrul, Gustavo, Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi, Muhammed."