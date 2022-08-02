Fenerbahçe'ye Pablo Mari transferinde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Süper Lig'e Ümraniyespor maçı ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'e Ümraniyespor maçı ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler Gustavo Henrique ve Luan Peres transferlerinin haricinde bir stoper takviyesi daha yapmayı planlıyor.
Kanarya'da bu doğrultuda gündemdeki isimlerden birisi de Pablo Mari'ydi...
KÖTÜ HABER GELDİ!
Arsenal'in elden çıkarmak istediği Mari için, uzun süre Fenerbahçe'nin adı geçse de 28 yaşındaki oyuncunun yeni durağı İtalya olacak.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mari için Monza devrede.
Ayrıca Mari ile Monza'nın yanı sıra Hellas Verona da ilgileniyor.
Arsenal'in Pablo Mari'den herhangi bir transfer ücreti beklentisinin de bulunmadığı belirtildi.
PABLO MARI KİMDİR?
31 Ağustos 1993 doğumlu olan Pablo Mari İspanya vatandaşı.
1.93 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Sağ ve sol stoperde görev yapabilen Mari, geçtiğimiz sezonu Udinese'de kiralık geçirmişti.
İspanyol, 2016 yılında Manchester City'ye transfer oldu.
Mari'nin transferinin bu hafta içi neticelenmesi bekleniyor.