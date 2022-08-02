Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Pablo Mari transferinde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Fenerbahçe'ye Pablo Mari transferinde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir stoper takviyesi daha bekleniyordu. Sarı lacivertliler bu doğrultuda listesini oluştururken İtalya'dan kötü haber geldi. Serie A'nın yeni ekibi Monza, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismin menajerini İtalya'ya davet etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 20:04
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

KÖTÜ HABER GELDİ!

Arsenal'in elden çıkarmak istediği Mari için, uzun süre Fenerbahçe'nin adı geçse de 28 yaşındaki oyuncunun yeni durağı İtalya olacak.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mari için Monza devrede.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Serie A'nın yeni takımı, savunma oyuncusunun menajerini İtalya'ya davet etti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Ayrıca Mari ile Monza'nın yanı sıra Hellas Verona da ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Arsenal'in Pablo Mari'den herhangi bir transfer ücreti beklentisinin de bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

PABLO MARI KİMDİR?

31 Ağustos 1993 doğumlu olan Pablo Mari İspanya vatandaşı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

1.93 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Sağ ve sol stoperde görev yapabilen Mari, geçtiğimiz sezonu Udinese'de kiralık geçirmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mari, 2020 yılında Flamengo'dan 6 milyon Euro'luk bedelle transfer edilmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

İspanyol, 2016 yılında Manchester City'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

İngiliz devinde forma şansı bulamayan Mari, Girona ve Nac Breda'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Jorge Jesus'un favorisiydi

Mari'nin transferinin bu hafta içi neticelenmesi bekleniyor.

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