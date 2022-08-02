Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

"Burada iyi bir şekilde karşılandım herkes tarafından. Şimdiden iyi adapte oldum.
"Burada iyi bir şekilde karşılandım herkes tarafından. Şimdiden iyi adapte oldum.
Şehri de çok beğendim, çok büyük bir şehir. Yapacak çok şey var.
Çok büyük bir kulüp ve çok büyük tesisleri var. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum.
Çok mutlu oldum Fenerbahçe'nin ilgisini duyunca.
Menajerim bana söylediğinde gitmek isterim dedim.
Yaklaşık 3 haftalık bir süreçti.
En sonunda olumlu sonuçlandı. İngiltere'deydim, olumlu sonuçlanınca Fransa'ya geçtim ve hemen eşyalarımı topladım.
Bu sene takvim nedeniyle farklı bir yıl olacak ama bizim çalışmalarımız için farklı olmayacak.
Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve böyle devam edeceğiz.
Şampiyon olmak ve tüm maçları kazanmak istiyoruz.
Bunun için de çalışmalara devam edeceğiz.
Buraya gelmeden önce de takip ediyordum.
Buraya gelmeden önce de takip ediyordum.
Türkiye Ligi'ni takip ettiğim zamanlar oluyordu.
Zaten Brezilya'da Fenerbahçe çok fazla bilinen bir kulüp."