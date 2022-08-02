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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda transferi Luan Peres, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Peres, yaptığı konuşmada, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 17:24
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

"Burada iyi bir şekilde karşılandım herkes tarafından. Şimdiden iyi adapte oldum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Şehri de çok beğendim, çok büyük bir şehir. Yapacak çok şey var.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Çok büyük bir kulüp ve çok büyük tesisleri var. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Çok mutlu oldum Fenerbahçe'nin ilgisini duyunca.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Menajerim bana söylediğinde gitmek isterim dedim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Yaklaşık 3 haftalık bir süreçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

En sonunda olumlu sonuçlandı. İngiltere'deydim, olumlu sonuçlanınca Fransa'ya geçtim ve hemen eşyalarımı topladım.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Bu sene takvim nedeniyle farklı bir yıl olacak ama bizim çalışmalarımız için farklı olmayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve böyle devam edeceğiz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Şampiyon olmak ve tüm maçları kazanmak istiyoruz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Bunun için de çalışmalara devam edeceğiz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Şampiyon olmak için...

Buraya gelmeden önce de takip ediyordum.

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