Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Fenerbahçe, uzun süredir hasretini çektiği sol bek konusunda önemli bir adım attı.
Fenerbahçe, uzun süredir hasretini çektiği sol bek konusunda önemli bir adım attı.
Sarı lacivertliler, Makedonya milli takımında da forma giyen Alioski'yi kadrosuna kattı.
Kanarya, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;
"Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
ALIOSKI: GERİ DÖNECEĞİM
Bu açıklamanın ardından Alioski, Al Ahly'deki takım arkadaşlarına veda etti.
Yıldız futbolcu, duygusal bir konuşma yaparken, geri döneceğini ifade etti.
İşte Alioski'nin veda açıklaması;
"Kulüpten ve arkadaşlarımdan ayrılma kararı kolay olmadı.
En önemlisi bu sezon, sizin gibi harika meslektaşlarımla tanıştım.
Her zaman sizi kalbimde taşıyacağım.
Size olan saygım çok büyük ve buradaki herkesin dostu olarak kalmaya devam edeceğim.
"GERİ DÖNECEĞİM"
(Taraftarlara) Üzülmeyin, kulüp 1. lige döndüğünde, bende geri döneceğim. Kendinize ve takıma güvenin.
Al Ahly büyük bir kulüp. Bu kulübün büyüklüğünü unutmamalısınız.
Yakında görüşmek dileğiyle, şimdilik elveda."