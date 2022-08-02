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Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Fenerbahçe, Al Ahly forması giyen Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamıştı. Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'nin transfer açıklamasının ardından, Al Ahly'e veda etti. Alioski, takım arkadaşlarıyla duygusal bir vedalaşma yaşadı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 12:23
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Fenerbahçe, uzun süredir hasretini çektiği sol bek konusunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Sarı lacivertliler, Makedonya milli takımında da forma giyen Alioski'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Kanarya, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

"Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

ALIOSKI: GERİ DÖNECEĞİM
Bu açıklamanın ardından Alioski, Al Ahly'deki takım arkadaşlarına veda etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Yıldız futbolcu, duygusal bir konuşma yaparken, geri döneceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

İşte Alioski'nin veda açıklaması;

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

"Kulüpten ve arkadaşlarımdan ayrılma kararı kolay olmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

En önemlisi bu sezon, sizin gibi harika meslektaşlarımla tanıştım.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Her zaman sizi kalbimde taşıyacağım.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Size olan saygım çok büyük ve buradaki herkesin dostu olarak kalmaya devam edeceğim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

"GERİ DÖNECEĞİM"
(Taraftarlara) Üzülmeyin, kulüp 1. lige döndüğünde, bende geri döneceğim. Kendinize ve takıma güvenin.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Al Ahly büyük bir kulüp. Bu kulübün büyüklüğünü unutmamalısınız.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'den ayrılık sözleri! "Geri döneceğim"

Yakında görüşmek dileğiyle, şimdilik elveda."

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