Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Austria Wien'i tanıyalım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin, play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu.

AUSTRIA WIEN NERENİN TAKIMI? YAŞ ORTALAMASI KAÇ? EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Austria Wien, 15 Mart 1911 tarihinde kurulmuş bir Avusturya takımıdır. Kulübün, 3 bin 383 üyesi bulunmaktadır. Kadrosunda 29 futbolcusu bulunan takımın ortalama yaşı 23.9'dur. Genç bir kadroya sahip olan Austria Wien, müsabakalarını 17 bin 500 kişi kapasiteli Generali Arena'da oynamaktadır. Takımın mevcut kadrosundaki en değerli oyuncusu, 3 milyon euro ile orta saha mevkisinde oynayan Matthias Braunöder'dir. Takım kaptanı ise 25 yaşındaki stoper Lukas Mühl'dür.