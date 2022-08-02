FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler de belirlenmeye başladı.
Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler de belirlenmeye başladı.
Hedefteki yıldızlara birer birer imza attıran Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumları netleşmeye başladı.
Alioski'nin transferinin ardından yabancı sayısı 22'ye çıkan Fenerbahçe'de büyük temizlik yapılacak. İşte o isimler...
DIEGO ROSSI
İsmail Kartal gibi Jorge Jesus'un da vazgeçemediği Diego Rossi için Fenerbahçe astronomik teklifler almaya devam ediyor.
Ali Koç mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada Diego Rossi için Güney Amerika ekiplerinden ciddi teklifler aldıklarını söylemişti.
Diego Rossi için en ciddi girişimleri Flamengo'nun yaptığı ortaya çıktı.
LEMOS
2020'de transfer edilen Lemos, geçen yıl Belçika temsilcisi Beerschot'a forma giydi.
26 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Uruguaylı ismin Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor..
MEYER
Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, sarı-lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi..
Süper Lig'de sadece 5 maça çıkabilen Alman futbolcu, devre arasında Midtylland'a kiralandı.
2023'e kadar F.Bahçe'de mukavelesi bulunan 26 yaşındaki isimle devam edilmesi beklenmiyor.
CAULKER
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının 11 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.
31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor.
Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.
PELKAS
Jesus'un gözüne giremeyen Dimitris Pelkas, Hull City yolunda.
Yunanistan'dan Sportime'ın iddiasına göre, İngiliz ekibi bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
TISSERAND
Serie A ekiplerinden Udinese, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve UEFA'ya verilen listede yer almayan Tisserand için Udinese'nin 3 milyon Euro teklif yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz belli değil.
ZAJC
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul ettiği iddia edildi.
BERISHA
King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için Berisha ayrılma kararı aldı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alman forvet Mergim Berisha için yeni bir talip ortaya çıktı.
Daha önce önce Alman ekiplerinden Mainz ve Stuttgart'ın talip olduğu Mergim Berisha için Fenerbahçe, Stuttgart'ın Berisha'yı kiralamak için yaptığı şartları kabul etmedi. Fenerbahçe, zorunlu satın alma maddesi de istiyor.
Mainz ve Stuttgart'ın dışında yeni bir talibi çıkan Mergim Berisha'yı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile resmen görüşmelere başladığı ifade edildi.
SAMATTA
Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Samatta, F.Bahçe'nin golcü ihtiyacını karşılayamadı..
Geçen sezon Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet, burada 27 maça çıktı.
29 yaşındaki isim 5 gol, 4 asistlik performans gösterirken; 2024'te mukavelesi sona eriyor.