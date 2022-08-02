Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem Avrupa'da başarı kovalayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Son olarak Alioski'yi kadrosuna katan Kanarya'da yabancı sayısı 22'ye çıktı. İşte takımdan ayrılması beklenen isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 09:05
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de hedef UEFA AVrupa Ligi gruplarına kalmak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler de belirlenmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Hedefteki yıldızlara birer birer imza attıran Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumları netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Alioski'nin transferinin ardından yabancı sayısı 22'ye çıkan Fenerbahçe'de büyük temizlik yapılacak. İşte o isimler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

DIEGO ROSSI

İsmail Kartal gibi Jorge Jesus'un da vazgeçemediği Diego Rossi için Fenerbahçe astronomik teklifler almaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Ali Koç mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada Diego Rossi için Güney Amerika ekiplerinden ciddi teklifler aldıklarını söylemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Diego Rossi için en ciddi girişimleri Flamengo'nun yaptığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

LEMOS

2020'de transfer edilen Lemos, geçen yıl Belçika temsilcisi Beerschot'a forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

26 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Uruguaylı ismin Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

MEYER

Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, sarı-lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Süper Lig'de sadece 5 maça çıkabilen Alman futbolcu, devre arasında Midtylland'a kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

2023'e kadar F.Bahçe'de mukavelesi bulunan 26 yaşındaki isimle devam edilmesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

CAULKER

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının 11 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

PELKAS

Jesus'un gözüne giremeyen Dimitris Pelkas, Hull City yolunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Yunanistan'dan Sportime'ın iddiasına göre, İngiliz ekibi bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

TISSERAND

Serie A ekiplerinden Udinese, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve UEFA'ya verilen listede yer almayan Tisserand için Udinese'nin 3 milyon Euro teklif yaptığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz belli değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

ZAJC

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul ettiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

BERISHA

King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için Berisha ayrılma kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alman forvet Mergim Berisha için yeni bir talip ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Daha önce önce Alman ekiplerinden Mainz ve Stuttgart'ın talip olduğu Mergim Berisha için Fenerbahçe, Stuttgart'ın Berisha'yı kiralamak için yaptığı şartları kabul etmedi. Fenerbahçe, zorunlu satın alma maddesi de istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Mainz ve Stuttgart'ın dışında yeni bir talibi çıkan Mergim Berisha'yı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile resmen görüşmelere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

SAMATTA

Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Samatta, F.Bahçe'nin golcü ihtiyacını karşılayamadı..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

Geçen sezon Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet, burada 27 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...

29 yaşındaki isim 5 gol, 4 asistlik performans gösterirken; 2024'te mukavelesi sona eriyor.

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