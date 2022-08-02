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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımların son durumlarını değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, Fenerbahçe'nin lige en hazır takım olduğunu belirtti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 08:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

HAKKI YALÇIN - SEYİRCİ!

Hafta sonu Süper Lig'imiz başlıyor. Tarihinin büyük transfer harcamalarını yapan büyük kulüplerimiz varsın borçlarını beşe katlasın, nasılsa bu mevsim para çok. Oysa kimsenin dört yapraklı yoncanın peşinde koşmasına da gerek yok, saha içinde koşan bir takım her şeye yeter.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Yeni sezon dileklerimiz belli. Yanlışlarda "tekrara düşmenin" getirdiği çaresizliği hınca ve nefrete dönüştürenlerin filmi devam etmesin. Bileğini büken rakiplerin karşısında ceket iliklemek öğrenilsin artık. Çiğ münasebetler bitsin, başkanlar futbolun önüne geçmesin. Unutmayalım ki gelişmiş ülkelerde futbol hala sanat yerine geçiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Kazanırken keyifli olmak güzeldir de kaybederken kendini kaybedenleri kim tutar! Başkanların hakem limanlarında aynı şarkıyı dinliyoruz; "ağla gitar çal gitar!" Ortada bir cinayet varsa karşı duralım da en ufak hatalarda hakemler hakkında "vur emri" çıkartmayalım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Ekranlardaki yorumcu reyonları değişmeli, biraz naif olmak kimseye bir şey kaybettirmez. İzleyiciler de seçici davransınlar ve yorumculuğun kaliteli kısımlarına açsınlar ekranlarını. Yok eğer "ben onların müdavimiyim" diyenler varsa buyursunlar, çocuklarının beynini de onlarla doyursunlar!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Meselenin futbol yönüne gelince. Bakmayın Dinamo Kiev'e elenmesine lige en hazır takım Fenerbahçe. Pozisyon zenginliğinin ilk hafta sahaya yoğun bir şekilde yansıyacağını umuyorum. Devler Ligi'nden elenmenin hırsı da caba.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

İlk haftalarda kazanmak gelecek maçlardaki kazanma duygusunu körüklerken, bazı futbolcuların "yan tesirlerinin" önüne geçilecek mi acaba?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Trabzonspor bildiğimiz gibi. Takımın kazanma nedenlerini emekle şekillendiren Abdullah Avcı'nın bıraktığı yerden devam ettiğini Süper Kupa finalinde gördük.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Eksikler yok mu? Var. Ama takımın başında onarım ustası bir teknik adam var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bu takım Şampiyonlar Ligi arazisine adım attıysa, ön eleme maçlarından da istediği sonuçlarla çıkacaktır. Hepimizin dileği bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray ve Beşiktaş'ı merak ediyorum. İki takımda da özellikle forvet hattında klas isimler transfer edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Taraftarların onlara kanının kaynaması da olumlu biçimde sahaya yansıyacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bütün bunların yanında gençlerin katkısının büyük olacağını düşünüyorum. Kulüplerin belini gençlik doğrultur, yanlışlarla arasını düzeltmek isteyenler için gereken de sadece cesarettir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bu ülkede günü kurtarmak için yabancılar sokağına sapanların ne hallere düştüğünü yıllardır izliyoruz, bu yıl gençleri izleyelim biraz. Çünkü gençlerin terli formaları geceleri ateşböceği gibi parlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Yabancıya karşı değilim ama istiap haddini aşan anlayışa ve kulüpleri bataklığa sürükleyen başkan-menajer-teknik adam tezgahlarına karşıyım! Transfer sezonunda herkes oyununu iyi oynadı diye bizleri sadece "seyirci" zannetmesinler!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bizler parasızlıktan otel odalarında ölen Yeşilçam sanatçılarını da izledik, serveti onuruyla ölçülen futbolcular ve başkanlar devrini de gördük ama sonradan görmeleri o zamanlar görmedik! Her şeyden önemlisi bu yaşımıza kadar sır saklayan bir tarih de görmedik!

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