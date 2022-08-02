FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bizler parasızlıktan otel odalarında ölen Yeşilçam sanatçılarını da izledik, serveti onuruyla ölçülen futbolcular ve başkanlar devrini de gördük ama sonradan görmeleri o zamanlar görmedik! Her şeyden önemlisi bu yaşımıza kadar sır saklayan bir tarih de görmedik!