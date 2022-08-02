Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sol bek takviyesi için Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile anlaşıldığını duyurmuştu. Sarı lacivertliler transferi resmiyete kavuşturdu ve yıldız futbolcuyu renklerine kattığını resmen açıkladı.
İşte o video;
Ailemize hoş geldin Ezgjan Alioski! 💛💙 pic.twitter.com/pjXy0izHRW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 2, 2022
ALIOSKI'DEN İLK AÇIKLAMALAR
Alioski, imzanın ardından açıklamalarda bulundu;
"Türkiye'nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe'de oynayacağım anı bekledim.
Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini duyunca çok etkilenmiştim. Çok keyifli ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarlarıyla buluşup, başlamak için sabırsızlanıyorum."