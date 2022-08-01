TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye dev rakam! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Attila Szalai'nin Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den talipleri bulunuyor. Macar savunmacı haricinde, Diego Rossi için de sarı-lacivertlilerin kapısının çalındığı ortaya çıktı.



Uruguaylı hücum oyuncusu için kulübe 10 milyon euro'luk teklif geldiği kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir performans (9 gol+1 asist) ortaya koyan Miha Zajc içinse İtalyan ekipleri devrede.



İki oyuncu için son kararı yönetim verecek. Jesus'un 11'de düşünmediği Pelkas ise kulüp arayışına başladı.