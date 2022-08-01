Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye dev rakam! Teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye dev rakam! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'nin birçok futbolcusu Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Kanarya'da bir diğer önemli savunmacı Attila Szalai de yol ayrımına geldi. Öte yandan Uruguaylı yıldız Diego Rossi için sarı-lacivertlilere 10 milyon euro'luk teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye dev rakam! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Attila Szalai'nin Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den talipleri bulunuyor. Macar savunmacı haricinde, Diego Rossi için de sarı-lacivertlilerin kapısının çalındığı ortaya çıktı.

Uruguaylı hücum oyuncusu için kulübe 10 milyon euro'luk teklif geldiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir performans (9 gol+1 asist) ortaya koyan Miha Zajc içinse İtalyan ekipleri devrede.

İki oyuncu için son kararı yönetim verecek. Jesus'un 11'de düşünmediği Pelkas ise kulüp arayışına başladı.

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