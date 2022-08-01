Fenerbahçe'de yeni hedef Slovacko

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacko'yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahaya geçerek taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Mert Hakan özel program uygularken, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi... Sarı-lacivertliler, Slovacko'yu yenerek lig öncesi moral kazanmak istiyor.