Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe transfer operasyonunu tamamlamak için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe transfer operasyonunu tamamlamak için düğmeye bastı.
Forvet için Alexander Sörloth'un kulübü Leipzig ve Alassane Plea'nın takımı M'Gladbach ile tekrar temasa geçilerek, yeni teklif sunulacağı gelen haberler arasında...
İki oyuncu için yüksek bonservis talepleri en büyük sorun.
Menajerler tarafından önerilen Aaron Boupendza ise yedekte tutuluyor.
Liste başındaki isimlerin olmaması halinde 25 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Al Arabi ile masaya oturulabileceği aktarıldı.
Sol bekte ise ibre Ezgjan Alioski'ye döndü.
Al Ahli ile 1 yıllık kontratı kalan 30 yaşındaki Makedon oyuncu ile görüşmelerin olumlu geçtiği iddia ediliyor.
Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası yedek kaleci arayışına da hız verildi.
Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran için daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, İstanbul ekibine yeni bir teklif yapacak.
Anlaşma sağlanırsa 32 yaşındaki Ertuğrul yuvaya geri dönecek.
Ayrıca Astronomik talepleri nedeniyle Fenerbahçe'nin transfer gündeminden çıkardığı Andrea Belotti, Roma ile anlaştı.
İtalyan golcünün, Fransız ekipleri Monaco ve Nice'in cazip tekliflerine rağmen Roma'yı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak için tercih ettiği ifade edildi.
Belotti'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.