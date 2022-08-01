Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer hedefindeki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı. Yeni yapılacak takviyelerin ardından kadroda düşünülmeyen isimlere veda edilecek ve kadro son şeklini almış olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'da santrfor transferi büyük önem taşıyor. Öncelikli hedefler arasında yer alan Sörloth ve Plea için kulüplerine yeni teklif yapılması kararı alındı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Süper Lig için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe transfer operasyonunu tamamlamak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Başkan Ali Koç'un açıkladığı; golcü, sol bek ve kaleci transferlerinden en az ikisinin bu hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Forvet için Alexander Sörloth'un kulübü Leipzig ve Alassane Plea'nın takımı M'Gladbach ile tekrar temasa geçilerek, yeni teklif sunulacağı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

İki oyuncu için yüksek bonservis talepleri en büyük sorun.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Menajerler tarafından önerilen Aaron Boupendza ise yedekte tutuluyor.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Liste başındaki isimlerin olmaması halinde 25 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Al Arabi ile masaya oturulabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Sol bekte ise ibre Ezgjan Alioski'ye döndü.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Al Ahli ile 1 yıllık kontratı kalan 30 yaşındaki Makedon oyuncu ile görüşmelerin olumlu geçtiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası yedek kaleci arayışına da hız verildi.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran için daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, İstanbul ekibine yeni bir teklif yapacak.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Anlaşma sağlanırsa 32 yaşındaki Ertuğrul yuvaya geri dönecek.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Ayrıca Astronomik talepleri nedeniyle Fenerbahçe'nin transfer gündeminden çıkardığı Andrea Belotti, Roma ile anlaştı.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

İtalyan golcünün, Fransız ekipleri Monaco ve Nice'in cazip tekliflerine rağmen Roma'yı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak için tercih ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Sörloth ve Plea için yeni teklif

Belotti'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DİĞER
Güzel anne Seray Sever ikiz kızları Alya ve Sofia'ya süt verdiği anları paylaştı
Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes kırmızı kartlık eğlence! Beş güzelle yakalanınca bakın ne yaptı
Kartal'a İsviçreli kanat!
Arteta Arda Güler'in adını yönetime verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arteta Arda Güler'in adını yönetime verdi
F.Bahçe'ye dev servet
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 ÖSYM KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü 00:59
Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu 00:58
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:55
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:54
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Daha Eski
Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! 00:41
Türkiye İspanya'ya boyun eğdi Türkiye İspanya'ya boyun eğdi 00:39
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:05
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:01
F.Bahçe'ye dev servet F.Bahçe'ye dev servet 23:29
Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! 23:22