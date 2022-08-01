FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertlilerde gündem transfer...
Son olarak savunma hattını güçlendiren Kanarya, Luan Peres ve Gustavo Henrique transferlerini resmiyete kavuşturdu.
Birkaç takviye daha yaparak transferi noktalamayı planlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
"3 YERİMİZ KALDI"
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Koç, "Transferimizi yaptık, 3 tane yerimiz kaldı. Sol bek, kaleci ve santrfor. Onunla bitmiyor. Kadroyu da boşaltacağız.
"KIM İLE 11 GÜN ÇIKIŞ MADDESİNİ GÖRÜŞTÜK"
Kim Min-jae geldiği zaman 1 yıl için gelmek istediğini bir sene sonra Fransa'ya oradan da Premier Lig'e gitme hayali olduğunu söylemişti. Tam 11 gün çıkış maddesini müzakere ettik. Bizimle yaptığı en büyük pazarlık çıkış maddesiyle ilgiliydi.
Biz hayal ediyorduk her Koreli gibi o da Türkiye'yi çok sevecek diye. Bir de üstün Jorge Jesus gelince belki ikna ederiz diye düşündük. Hocamızın öyle bir özelliği de var. Dedik ki 'kalırsan hocayla verimin daha da artacak'. 'Ben bu hocadan iki haftada öğrendiğimi hiçbir yerde öğrenmedim, anlıyorum sizi' dedi.
Üstüne üstlük maaşında son derece hatırı sayılır bir artırmayı da kabul ettik, bir gitti geldi ama sonrasında kafasındaki planı uyguladı ve gitti.
Özel bir oyuncu sahada her şeyini verdiğini gördünüz. İşine olan saygısı boyu fiziği örnek futbolcu. Maddi açıdan büyük kazanç sağlasa da hocanın da planlarını bozdu maalesef. 2 stoper transfer ettik hocamızın talebi doğrultusunda" ifadelerini kullandı.
Min-Jae Kim'i Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'de bir diğer stoper Attila Szalai ile de yollar ayrılabilir.
Birçok talibi olduğu öne sürülen Macar stoperle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BOLOGNA SZALAI'Yİ İSTİYOR
A Spor'dan Mert Kılıç'ın Correire di Bologna'dan derlediği habere göre; Bologna, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Szalai için resmi teklif yapması bekleniyor.
2020/2021 sezonu ara transfer döneminde kadroya dahil olan Attila Szalai, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Macar stoperin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.