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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de Kim'in ardından sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin Macar yıldızı Attila Szala'yi talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:52
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Birkaç takviye daha yaparak transferi noktalamayı planlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

"3 YERİMİZ KALDI"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Koç, "Transferimizi yaptık, 3 tane yerimiz kaldı. Sol bek, kaleci ve santrfor. Onunla bitmiyor. Kadroyu da boşaltacağız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

"KIM İLE 11 GÜN ÇIKIŞ MADDESİNİ GÖRÜŞTÜK"

Kim Min-jae geldiği zaman 1 yıl için gelmek istediğini bir sene sonra Fransa'ya oradan da Premier Lig'e gitme hayali olduğunu söylemişti. Tam 11 gün çıkış maddesini müzakere ettik. Bizimle yaptığı en büyük pazarlık çıkış maddesiyle ilgiliydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Biz hayal ediyorduk her Koreli gibi o da Türkiye'yi çok sevecek diye. Bir de üstün Jorge Jesus gelince belki ikna ederiz diye düşündük. Hocamızın öyle bir özelliği de var. Dedik ki 'kalırsan hocayla verimin daha da artacak'. 'Ben bu hocadan iki haftada öğrendiğimi hiçbir yerde öğrenmedim, anlıyorum sizi' dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Üstüne üstlük maaşında son derece hatırı sayılır bir artırmayı da kabul ettik, bir gitti geldi ama sonrasında kafasındaki planı uyguladı ve gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Özel bir oyuncu sahada her şeyini verdiğini gördünüz. İşine olan saygısı boyu fiziği örnek futbolcu. Maddi açıdan büyük kazanç sağlasa da hocanın da planlarını bozdu maalesef. 2 stoper transfer ettik hocamızın talebi doğrultusunda" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Min-Jae Kim'i Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'de bir diğer stoper Attila Szalai ile de yollar ayrılabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

Birçok talibi olduğu öne sürülen Macar stoperle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

BOLOGNA SZALAI'Yİ İSTİYOR

A Spor'dan Mert Kılıç'ın Correire di Bologna'dan derlediği habere göre; Bologna, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Szalai için resmi teklif yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

2020/2021 sezonu ara transfer döneminde kadroya dahil olan Attila Szalai, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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