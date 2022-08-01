Fenerbahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Futbolcuların sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş, günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.