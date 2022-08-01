Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 4 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:05
Fenerbahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Futbolcuların sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş, günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Rabia Soytürk'ün değişimi ağızları açık bıraktı!
Mersin'de "bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı
Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu!
YHT BİLET FİYATLARI 2022
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | Lise kayıt tarihleri ve lise kaydı için gerekli evrakların listesi!
AŞURE AYI NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü 17:05
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." 16:48
Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! 16:36
Hatayspor'dan bir transfer daha! Hatayspor'dan bir transfer daha! 16:13
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı 15:51
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 15:36
Daha Eski
Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor 15:24
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 15:08
Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu! Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu! 14:22
F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! 14:19
Emre Çolak hamlesi! Yeni adresi... Emre Çolak hamlesi! Yeni adresi... 13:54
Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? 13:36