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FENERBAHÇE SLOVACKO CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Slovacko karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00
FENERBAHÇE SLOVACKO CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Slovacko maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro görev yapacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK!

Fenerbahçe, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlandığını açıkladı. Bu isimlerin Slovacko maçında oynaması beklenmiyor.

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