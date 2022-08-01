FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele için kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde kadroda, "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai,

Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Arda Güler, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Bright Osayi-Samuel" yer aldı.

Kadroda yer almayan isimler şöyle:

- Marcel Tisserand

- Serdar Aziz

- Steven Caulker

- Nazım Sangare

- Max Meyer

- Dimitrios Pelkas

- Joao Pedro

- Mbwana Samatta

Tiago Çukur