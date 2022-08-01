Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, İstanbul'a oynanan rövanş maçında mağlup oldu.
90 dakikası 1-1 sona eren müsabakanın uzatmalarında Dinamo, gol buldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, İstanbul'a oynanan rövanş maçında mağlup oldu.
90 dakikası 1-1 sona eren müsabakanın uzatmalarında Dinamo, gol buldu.
GOLÜ ESKİ F.BAHÇELİ ATTI
Dinamo Kiev adına golü bulan isim Karavaev oldu.
Karavaev maç sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Bu tesadüfi bir durumdu. Yorgunluk veya konsantrasyon eksikliği diyebilirsiniz. Burada önemli olan oradan geri döndük ve kazanmayı başararak hedefimize ulaşmak oldu.
"Bu tesadüfi bir durumdu. Yorgunluk veya konsantrasyon eksikliği diyebilirsiniz. Burada önemli olan oradan geri döndük ve kazanmayı başararak hedefimize ulaşmak oldu.
Burada güzel anılarım oldu. Tanıdık bir stadyumda oynamak ve kazanmamıza yardımcı olacak golü atmak istiyordum. Öyle de oldu, çok sevindim"
STURM GRAZ SPORTİF DİREKTÖRÜ SCHICKER: Cehennemden kurtardılar
Öte yandan, Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde rakibi olacağı Sturm Graz cephesinden de konuya ilişkin açıklama geldi.
Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker, yaptığı açıklama şu sözleri sarf etti;
"Dinamo Kiev'in galibiyetinden dolyaı memnununm, rakibimiz olmaları bizim açımızdan gayet iyi.
Memnuniyet duyduğum konu Kiev'in Fenerbahçe'den daha zayıf olmasıyla alakalı değil. Türkiye'de yaşayacağımız olası 'cehennemden' bizi kurtardıkları için.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçın 70 dakika boyunca ayakta izledim, yoksa sahayı göremezdim.
Bütün stadyum çılgına dönmüştü. Gerçekten zor bir atmosfer.
Bazı oyuncularımızın böyle bir atmosfere nasıl tepki vereceğini göstermek güçtü.
PUTIN LEHİNE TEZAHURAT...
Tribünlerde Putin lehine tezahürat duymadım. Eğer bu doğruysa, çılgınlık olur."