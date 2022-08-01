Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinami Kiev ile karşı karşıya gelirken, uzatmalarda kalesinde gördüğü gol sonrası turdan eledi. Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı esnasında stadyumda olduğunu ifade etti. Andreas Schicker, Fenerbahçe tribünleri hakkında konuşurken, Dinamo Kiev'e teşekkür etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:56
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

GOLÜ ESKİ F.BAHÇELİ ATTI
Dinamo Kiev adına golü bulan isim Karavaev oldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Karavaev maç sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

"Bu tesadüfi bir durumdu. Yorgunluk veya konsantrasyon eksikliği diyebilirsiniz. Burada önemli olan oradan geri döndük ve kazanmayı başararak hedefimize ulaşmak oldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

"Bu tesadüfi bir durumdu. Yorgunluk veya konsantrasyon eksikliği diyebilirsiniz. Burada önemli olan oradan geri döndük ve kazanmayı başararak hedefimize ulaşmak oldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Burada güzel anılarım oldu. Tanıdık bir stadyumda oynamak ve kazanmamıza yardımcı olacak golü atmak istiyordum. Öyle de oldu, çok sevindim"

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

STURM GRAZ SPORTİF DİREKTÖRÜ SCHICKER: Cehennemden kurtardılar

Öte yandan, Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde rakibi olacağı Sturm Graz cephesinden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker, yaptığı açıklama şu sözleri sarf etti;

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

"Dinamo Kiev'in galibiyetinden dolyaı memnununm, rakibimiz olmaları bizim açımızdan gayet iyi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Memnuniyet duyduğum konu Kiev'in Fenerbahçe'den daha zayıf olmasıyla alakalı değil. Türkiye'de yaşayacağımız olası 'cehennemden' bizi kurtardıkları için.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçın 70 dakika boyunca ayakta izledim, yoksa sahayı göremezdim.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Bütün stadyum çılgına dönmüştü. Gerçekten zor bir atmosfer.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını o yönetici anlattı! "Cehennemden kurtardılar"

Bazı oyuncularımızın böyle bir atmosfere nasıl tepki vereceğini göstermek güçtü.

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