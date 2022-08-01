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Fenerbahçe Alioski'yi açıkladı! Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması geldi

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen sol bek Ezgjan Alioski'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:42
Fenerbahçe Alioski'yi açıkladı! Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması geldi

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Ezgjan Alioski için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

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