Haberler Fenerbahçe Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Süper Lig ekiplerin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Türk kulüpleriyle bir dizi görüşme de gerçekleştiren Artem Dzyuba, herhangi bir takıma imza atmamıştı. Menajer Artem Prokhorov, yaptığı açıklamada Artem Dzyuba'nın neden herhangi bir takıma imza atmadığını açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:24
Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Süper Lig devleriyle görüşmesine karşın Dzyuba, herhangi bir anlaşma sağlayamamıştı.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dzyuba'ya dair önemli detaylar ortaya çıktı.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Menajer Artem Prokhorov, yaptığı konuşmada Dzyuba'nın neden herhangi bir takıma imza atmadığını açıkladı.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Artem Prokhorov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

"Artem şu sıralar kulüp arıyor. Menajeri, Nefçi Bakü ile temasta olduğunu çevresine söyledi.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Türkiye'ye gitmeye hazırdı ama şu ana kadar herhangi bir takıma imza atmadı. Transfer sürecinde bir dizi faktör var.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Bunlardan biri, Dzyuba'nın istediği maaş. Dzyuba, kimseyle pazarlık yapmadı.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Bu yüzden, kendisine teklif götüren kulüplere de uymadı.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Türkiye'de Artem için gerçekten önemli seçenekler vardı. Ayrıca, Azerbaycan'da onu çok fazla istemediklerini biliyorum. Maaş konusu, takımlar için önemli bir etmen.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Rusya Ligi'ne gelince, kariyerine ülkesinde devam etmek istemiyor.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Rus Ligi'nde onun kadar iyi forvet yok ancak ülkesinde, onu isteyen bir kulübün de olmadığını biliyorum.

Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Artem'in yakın gelecekce bir seçim yapması gerekiyor çünkü çember daralıyor ve transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kaldı."

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