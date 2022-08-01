Artem Dzyuba Türkiye'de bir takımla neden anlaşamadı? O isim açıkladı!

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Artem Dzyuba, takımında yola devam etmeme kararı almıştı.
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Artem Dzyuba, takımında yola devam etmeme kararı almıştı.
Tecrübeli golcü, Zenit ile yollarını ayırmasının ardından çeşitli takımlarla görüşme gerçekleştirmişti.
Artem Dzyuba, Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile menajerler aracılığı ile masaya oturmuştu.
Süper Lig devleriyle görüşmesine karşın Dzyuba, herhangi bir anlaşma sağlayamamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dzyuba'ya dair önemli detaylar ortaya çıktı.
Menajer Artem Prokhorov, yaptığı konuşmada Dzyuba'nın neden herhangi bir takıma imza atmadığını açıkladı.
Artem Prokhorov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;
"Artem şu sıralar kulüp arıyor. Menajeri, Nefçi Bakü ile temasta olduğunu çevresine söyledi.
Türkiye'ye gitmeye hazırdı ama şu ana kadar herhangi bir takıma imza atmadı. Transfer sürecinde bir dizi faktör var.
Bunlardan biri, Dzyuba'nın istediği maaş. Dzyuba, kimseyle pazarlık yapmadı.
Bu yüzden, kendisine teklif götüren kulüplere de uymadı.
Türkiye'de Artem için gerçekten önemli seçenekler vardı. Ayrıca, Azerbaycan'da onu çok fazla istemediklerini biliyorum. Maaş konusu, takımlar için önemli bir etmen.
Rusya Ligi'ne gelince, kariyerine ülkesinde devam etmek istemiyor.
Rus Ligi'nde onun kadar iyi forvet yok ancak ülkesinde, onu isteyen bir kulübün de olmadığını biliyorum.
Artem'in yakın gelecekce bir seçim yapması gerekiyor çünkü çember daralıyor ve transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kaldı."