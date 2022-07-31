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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Listede 4 yıldız

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. A klas bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin listesinde 4 yıldız bulunuyor. Plea, Taremi, Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza gündemdeki isimler. Sürpriz ihtimali de konuşuluyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Listede 4 yıldız

Orta saha, kanat ve stoper transferlerini tamamlayan Fenerbahçe'de gözler forvete çevrildi. A klas bir golcü almak isteyen yönetim, listedeki isimler için temasları sürdürüyor.

Alassane Plea hala gündemde. M'Gladbach'ın rakamı istenen seviyeye çekmesi halinde Fransız santrfor ile temasa geçilecek.

Leipzig, Alexander Sörloth'u gözden çıkarırsa bu defterin yeniden açılabileceği belirtildi.

Boupendza ise yönetime önerildi. Porto'nun İranlı golcüsü Mehdi Taremi için de nabız yoklandığı ileri sürüldü...

Sürpriz bir oyuncu için çalışma yürütüldüğü de iddialar arasında...

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