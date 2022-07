Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'den Türkiye sözleri

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibi tarafından basına tanıtıldı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kim Min-Jae, Avrupa'da oynamaktan heyecan duyduğunu dile getirdi.

Kim, "Burada olmaktan ve Napoli'nin teklifini almaktan dolayı mutluyum" ifadesini kullandı. Hangi futbolcuyu kendisine örnek aldığı sorulan Kim Min-Jae, "Birini seçmek gerçekten de çok zor. Eğer mutlaka bir isim vermem gerekirse Fabio Cannavaro derim. Napoli'nin teklifi de beni çok etkiledi. Diğer tekliflerden daha çok ilgimi çekti" dedi.

"KOULIBALY'NİN YERİNİ DOLDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Koulibaly ile ilgili değerlendirmesi sorulan futbolcu, "Onun yerini doldurmak mümkün değil. Ama bunu yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Her bakımdan boşluğunu doldurabilir miyim? Bunun için uğraş vereceğim" açıklamasını yaptı.





Napoli'de iz bırakmak istediğini anlatan Kim Min-Jae, Trabzonspor'lu futbolcu Marek Hamsik'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözler söylediğinin hatırlatılması üzerine, "İtalya'da oynayan üçüncü Koreli oyuncu benim. Diğer oyuncuların da hakkımda pozitif konuşması beni mutlu eder. Ama sahada yapacaklarım önemli. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Osimhen ile antrenman yapmak da güzel. Saygı duyduğum oyunculardan biri" diye konuştu.

Kim Min-Jae sözlerine şu şekilde devam etti:

"Avrupa'da oynamak gerçekten de heyecan verici olacak. Napoli'de çok güçlü bir etki bırakmak istiyorum. Kariyerim adına gelişmeler yaşadım. Başka İtalyan takımlarının teklif yaptığı doğru. Ama Napoli'yi seçtim" dedi.

"BEKLENTİYİ KARŞILAMAYA HAZIRIM"

Napoli'nin yeni transferi nasıl bir oyuncu olduğunu tarif etmesi yönündeki soruya, "Sahada sağ tarafta daha rahatım. Oyun tarzına bağlı olarak savunma konusunda güçlü olduğuma inanıyorum. Savunmadan uzun pas konusunda da uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Teknik direktörümüzün benden isteklerini karşılaşamaya ve katkı sağlamaya hazırım" diye konuştu.

'ZAYIF NOKTAN NEDİR?' SORUSUNA YANIT

Kim Min-Jae, "Oynadığım takımların taraftarı oldum ama özel bir takımım yok. Şu an Napoli taraftarıyım. . Benim hakkımda çok fazla beklenti olduğunu biliyorum. Bu baskı oluşturabilir. Ama her türlüsüne hazırım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da elbette hayalim ve maçlara hazırım. Zayıf noktam nedir? Karakter olarak çok güçlüyüm. Sahadaki dengemi korumak için her şeyi yapıyorum. Yeni bir başlangıç yaptık" ifadelerini kullandı.





"NAPOLI DEFANSI ÇOK ŞEY ÖĞRENMELİ"

Takımdaki ilk izlenimi sorulan Kim Min-Jae, "İlk izlenimim Napoli defans oyuncularının çok şey öğrenmesi gerektiği. Yeni yol arkadaşlarıma hemen alışmak istiyorum. Yapacak çok iş var. Birlikte oynadığım arkadaşlarımla başarılı olmak istiyorum" yanıtını verdi.

TÜRKİYE MESAJI

"Türkiye'deki tezahüratların ne kadar tutkulu olduğunu biliyordum" diyen futbolcu, benzer durumun Napoli'de de olacağını düşündüğünü ve yeni sezonda başarılı olmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.