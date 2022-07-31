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Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Slovacko maçının hazırlıkları gerçekleştirilen idmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:19 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:21
Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını 31 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi ilk maçına çevrildi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, 1 Ağustos Pazartesi günü yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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