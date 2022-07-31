Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Slovacko maçında...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Slovacko maçında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Slovacko maçına çevrildi. Dinamo Kiev rövanşında birçok futbolcunun sakatlanması teknik direktör Jorge Jesus'u düşündürüyor. Henüz yedek kaleci transferini gerçekleştiremeyen Kanarya'da diz travması yaşayan Altay Bayındır'ın son durumu merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli teknik heyet, genç eldivenle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 19:51
Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Slovacko maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de birçok futbolcunun yaşadığı sakatlıklar camianın moralini bozdu. Kadıköy'de oynanan rövanşta sarı-lacivertliler, konuyla ilgili açıklama yaptı ve futbolcuların son durumunu açıkladı.

Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlık yaşadıkları ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

ALTAY RİSKE EDİLMEYECEK!
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik heyet diz travması geçiren Altay Bayındır'ın Slovacko ile oynanacak ilk maçta riske etmeyi düşünmüyor.

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli file bekçisi son yapılan antrenmanda da yer almadı.

Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler" Devamını Oku BUNU DA OKU


KALE OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN'İN!
Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı ilk maçta kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruması bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ DE YOK!
İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle Slovacko karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse... Devamını Oku BUNU DA OKU


Ferdi Kadıoğlu'nun da Altay Bayındır gibi riske edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de sağlık heyetinin Altay Bayındır'ı Süper Lig'deki ilk maça yetiştirmeyi planladığı ve bu nedenle Slovacko maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

DİĞER
Güzel anne Seray Sever ikiz kızları Alya ve Sofia'ya süt verdiği anları paylaştı
Antalya'da freni bozulan minibüs dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü
Emirhan İtalya yolcusu
Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler"
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta?
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 ÖSYM KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 19:36
Emirhan İtalya yolcusu Emirhan İtalya yolcusu 19:08
Galatasaray - Fiorentina | CANLI Galatasaray - Fiorentina | CANLI 19:00
Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler" Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler" 18:18
Macaristan GP'de kazanan Max Verstappen! Macaristan GP'de kazanan Max Verstappen! 18:04
İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Roma'dan ön libero İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Roma'dan ön libero 18:01
Daha Eski
G.Saray'ın Fiorentina maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Fiorentina maçı 11'i belli oldu! 17:39
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu! Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu! 17:16
PSG - Nantes maçı saat kaçta? PSG - Nantes maçı saat kaçta? 17:15
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:02
Cem Bölükbaşı Macaristan'da 13. oldu Cem Bölükbaşı Macaristan'da 13. oldu 16:57
Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi 16:10