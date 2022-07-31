Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Slovacko maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de birçok futbolcunun yaşadığı sakatlıklar camianın moralini bozdu. Kadıköy'de oynanan rövanşta sarı-lacivertliler, konuyla ilgili açıklama yaptı ve futbolcuların son durumunu açıkladı.

Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlık yaşadıkları ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

ALTAY RİSKE EDİLMEYECEK!

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik heyet diz travması geçiren Altay Bayındır'ın Slovacko ile oynanacak ilk maçta riske etmeyi düşünmüyor.

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli file bekçisi son yapılan antrenmanda da yer almadı.



KALE OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN'İN!

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı ilk maçta kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruması bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ DE YOK!

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle Slovacko karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Ferdi Kadıoğlu'nun da Altay Bayındır gibi riske edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de sağlık heyetinin Altay Bayındır'ı Süper Lig'deki ilk maça yetiştirmeyi planladığı ve bu nedenle Slovacko maçında riske etmeyeceği öğrenildi.