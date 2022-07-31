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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Pablo Mari'de Serie A'dan rakip çıktı!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper mevkisine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Arsenal'den kadrosuna katmak için görüştüğü Pablo Mari için Serie A ekiplerinden Monza'nın devreye girdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:57
BURAKHAN BERKAN ACAR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Pablo Mari'de Serie A'dan rakip çıktı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Joao Pedro, Tiago Çukur ve Joshua King ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde hedefte stoper transferi var.

Defans bölgesine takviye yapacak olan Kanarya'nın listesinde bulunan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.

Tutto Mercato adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arsenal oyuncusu Pablo Mari'ye Serie A ekibi Monza'nın talip olduğu belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Udinese'de forma giyen İspanyol futbolcuyu, İtalya ekibinin transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı İtalyan kulüple 15 maçta forma giydi ve 2 gollük katkı sağladı.

Kariyerine RCD Mallorca'da başlayan başarılı oyuncunun 5 milyon Euro'da güncel piyasa değeri bulunmakta.

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