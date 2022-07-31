FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
NTV Spor'un haberine göre Serdar Dursun'nun en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04.
Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertliler'in kapısını çalabilir.
30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var.
Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak.
Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.