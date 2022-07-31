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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülürken flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 2021-22 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Dursun'a Alman ekibi Schalke 04'ün talip olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesini detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:03 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:18
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

NTV Spor'un haberine göre Serdar Dursun'nun en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04.

Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertliler'in kapısını çalabilir.

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var.

Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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