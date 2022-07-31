Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye 3 transfer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "3 transferimiz kaldı: Kaleci, sol bek ve santrfor. Kadroda da şişkinlik var. 7-8 yabancı oyuncu ayrılacak" dedi. Koç ayrıca göndermeyi düşünmedikleri 3 oyuncuya çok ciddi, reddedilemeyecek teklifler olduğunu dile getirerek, "Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı...



SZALAI, MIHA ZAJC VE ROSSI...

Bu isimlerden birisinin Attila Szalai olduğu belirtildi. Macar stopere Almanya, İtalya ve İngiltere'den önemli kulüplerin ilgisi olduğu belirtiliyor... Ayrıca Miha Zajc, Diego Rossi ve Pelkas'a da teklif olduğu bildirildi. Transferde geç kalmadıklarını kaydeden Ali Koç, "Yönetim transfer yapmasın! Hoca yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın! deniyor... Ağzımızla kuş tutsak bile yine eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız" dedi.



UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ

Ali Koç, 'Putin' tezahüratını tasvip etmediklerini ancak UEFA'nın soruşturma açmasının çifte standart olduğunu söyledi. Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini belirterek, "Onların özür dilemesi lazım. Kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik" dedi.



Koç, Boyko'yu yanına çağırıp bağıran Lucescu'ya ise teşekkür etti. Lucescu'nun toplantıya protesto amaçlı değil uçağı kaçıracakları için katılmadığı belirtildi.



BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

Bu sezonun Fenerbahçe'nin yılı olacağını savunan Ali Koç, "Dinamo Kiev'e, İstanbul'da kırmızı karta kadar top göstermedik. Bariz golümüz verilmedi. 4 senedir hiç büyük konuşmadım ama bu yıl bizim yılımız olacak. Buna inanıyorum. Etrafı sarı- laciverte boyamaya hazır olun" diye konuştu. Jesus için de, "Değişik bir hocamız var. Gece yarısı 2-3'te tesislerden ayrılıyor ama sabah hep aynı saatte geliyor. Farklı bir adam" şeklinde konuştu.



UEFA'YA RAPOR!..

Fenerbahçe, UEFA soruşturmasına karşı, Dinamo Kiev maçına dair yaşananların iki tarafını da anlatan bir rapor hazırladı. TFF aracılığıyla UEFA'ya gönderilecek raporda; kulübün, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana yaptıkları anlatıldı. Kiev maçındaki anlık söylem ile Fenerbahçe'nin bir bağı olmadığı vurgulandı.



BİZ ALINCA KÖTÜ OLUYOR!

* (Joao Pedro) Övüp takımına getirmek istedikleri futbolcuyu biz alınca kötü futbolcu oluyor!



* Luan Peres, sol bekte de oynayabiliyor. Sağ beke Nazım Sangare gelecek. Endişe edecek hiçbir şey yok. Her şey plan dahilinde.



* Kim'den 1 sene daha kalmasını rica ettik. Değerini artırabilirsin dedik. Maaşında da artırma teklif ettik. Ama gitti.



* Mesut Özil ile yollarımızı ayırmak istemezdik. Ne büyük hayallerle gelmişti. Futbol böyle, bazen istedikleriniz gerçekleşmeyebiliyor. Yolu açık olsun.



43 BİN FORMA SATILDI

Forma satışında geçen sezonun rakamları şimdiden yüzde 50 aşıldı. Başkan Ali Koç, "Şimdiden 43 bine yakın forma satıldı. Geçen sene aynı dönemde 28.700 adet forma satılmıştı. İyi gidiyoruz. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" dedi. Hedef toplam satışta bu sezonu geride bırakmak.



5 YILDIZ SENEYE FORMADA

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 5 yıldızı gelecek sezondan itibaren formalarında kullanmaya başlayacaklarını söyledi: "28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-24 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız."