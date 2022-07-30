Trabzonspor'a Batshuayi transferinde rakip çıktı

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fırtına'da gündeme gelen son isim Michy Batshuayi olmuştu.

Fırtına Belçikalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

EVERTON DA TALİP

Hollanda basınında yer alan habere göre Batshuayi'ye İngiltere'den Everton talip.

Haberde Lampard'ın Batshuayi'yi kadroda görmek istediği bu nedenle Everton'un transferde ısrarcı olduğu yazıldı.

"BATSHUAYI LİSTEMİZDE"

Öte yandan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Forvet transferimiz olabilir. Beş kişilik listemiz var. Michy Batshuayi de listemizde, istediğimiz isimlerden. Arzu ettiğimiz şartlar oluşmadı. İlerleyen günlerde oluşur mu, değerlendireceğiz. Bütün listeyi değerlendireceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda en uygun isim kimse, onu alacağız." ifadelerini kullanmıştı.



