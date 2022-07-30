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"Ismael’e inancımız tam"

Beşiktaş, teknik direktör İsmael’e 5 maçlık kredi verdiği yönünde çıkan iddialara cevap verdi: “Yönetimin, İsmael’le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
"Ismael’e inancımız tam"

Beşiktaş'ta, Wolverhampton yenilgisi sonrasında, İsmael'in sistemine de eleştiriyi beraberinde getirdi. İsmael'e 5 maçlık kredi verildiği yönündeki iddialara siyah-beyazlılar tepki gösterdi. Açıklamada özetle, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile yönetimimizin, iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz İsmael'le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır. Henüz sezon başlamamışken algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor; taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

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