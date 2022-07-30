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Fenerbahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi defansa önemli takviyeler yapmasına rağmen çok azından fayda sağladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Luan Peres’i kadrosuna kattı. İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrollerinden geçen Gustavo Henrique de 1 yıllığına kiralandı. Kanarya’nın bu süreçte savunmanın göbeğine ödediği bonservis bedeli 26 milyon Euro’yu buluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper

Fenerbahçe, mevcut başkan Ali Koç'un görev yaptığı 5 yılda istenilen başarıyı yakalayamazken yaşanan istikrarsızlık transferlere de yansıdı. Özellikle stoper bölgesi için gerçekleştirilen takviyeler büyük maliyete neden oldu ancak istenilen verim bir türlü alınamadı.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, bu süreçte 13 savunma oyuncusunu kiralık veya bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.

ÜÇ FUTBOLCU BAŞARILI OLDU
Son olarak Luan Peres'i Marsilya'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer eden Fenerbahçe, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique'yi de 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Henrique'nin imzası sonrası sarı-lacivertlilerin 5 sezonda stoperlere ödediği bonservis bedeli 26 milyon Euro'yu buluyor. Birkaçı dışında bu transferlerden istediği verimi alamayan Kanarya için Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Serdar Aziz istisna oldu.

KIM MIN-JAE REKOR KIRDI
Min-Jae, performansı kadar kazandırdığı bonservis bedeliyle de Fenerbahçe'yi mutlu etti.

Güney Koreli savunmacı, 18 milyon 50 bin Euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye giderken Süper Lig'in ihraç ettiği en pahalı stoper unvanını aldı.

Apollon Limassol'den gelirken adını kimsenin bilmediği Attila Szalai ve sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelse de Serdar Aziz, defansın göbeğinde başarıyla görev yapan diğer isimlerdi.

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