Fenerbahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper

Fenerbahçe, mevcut başkan Ali Koç'un görev yaptığı 5 yılda istenilen başarıyı yakalayamazken yaşanan istikrarsızlık transferlere de yansıdı. Özellikle stoper bölgesi için gerçekleştirilen takviyeler büyük maliyete neden oldu ancak istenilen verim bir türlü alınamadı.



Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, bu süreçte 13 savunma oyuncusunu kiralık veya bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.



ÜÇ FUTBOLCU BAŞARILI OLDU

Son olarak Luan Peres'i Marsilya'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer eden Fenerbahçe, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique'yi de 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Henrique'nin imzası sonrası sarı-lacivertlilerin 5 sezonda stoperlere ödediği bonservis bedeli 26 milyon Euro'yu buluyor. Birkaçı dışında bu transferlerden istediği verimi alamayan Kanarya için Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Serdar Aziz istisna oldu.



KIM MIN-JAE REKOR KIRDI

Min-Jae, performansı kadar kazandırdığı bonservis bedeliyle de Fenerbahçe'yi mutlu etti.



Güney Koreli savunmacı, 18 milyon 50 bin Euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye giderken Süper Lig'in ihraç ettiği en pahalı stoper unvanını aldı.



Apollon Limassol'den gelirken adını kimsenin bilmediği Attila Szalai ve sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelse de Serdar Aziz, defansın göbeğinde başarıyla görev yapan diğer isimlerdi.