Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızları Luan Peres ve Hustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:03
Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Usta sanatçının vasiyeti gerçekleştirildi! İlhan İrem'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor
Nelsson'dan flaş transfer sözleri!
Flaş Pjanic iddiası! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında...
Kanarya'da Slovacko mesaisi devam ediyor!
EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI | MEB 2022 - e-Devlet sözlü sınav yerleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması! Ali Koç'tan Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması! 15:03
F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı 15:02
Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında... Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında... 14:48
Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı 14:42
Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde... Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde... 14:34
Tottenham - Roma maçı saat kaçta? Tottenham - Roma maçı saat kaçta? 14:33
Daha Eski
Dortmund - Antalyaspor maçı saat kaçta? Dortmund - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:28
M.United - A.Madrid maçı saat kaçta? M.United - A.Madrid maçı saat kaçta? 14:17
Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması! "Özür dilemeyeceğiz" Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması! "Özür dilemeyeceğiz" 14:15
Telles'e Fransa'dan talip çıktı! Telles'e Fransa'dan talip çıktı! 14:03
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 14:03
Porto - Tondela maçı saat kaçta? Porto - Tondela maçı saat kaçta? 13:51