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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında...

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Altay Bayındır'da diz travması tespit edilmişti. Genç kalecinin Slovacko maçında sahada olup olmayacağı henüz netleşmedi. Altay'ın yetişememesi durumunda kaleyi Osman Ertuğrul devralacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:48
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında...

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slovacko ile oynanacak maç öncesinde sakatlık krizi yaşanıyor.

Dinamo Kiev maçında sakatlanan futbolcuların çekilen MR'larında Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edildi. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptandı. Ayrıca Kiev maçının 94. dakikasında yaşadığı sakatlıkla maçı bırakan Arao, aynı karşılaşmada ağrı hisseden Osayi Samuel, Diego Rossi, Emre Mor ile bu maç öncesinden hafif sakatlıkları bulunan Arda Güler ve Mergim Berisha'nın Çekya takımı takım Slovacko ile İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme maçına yetiştirilmeleri için yoğun mesai harcanıyor. Slovacko karşısında Ferdi, İrfan Can ve cezalı İsmail yok.

ALTAY OYNAR UMUDU

Slovacko karşılaşmasında Altay Bayındır yetişmezse kalede Osman Ertuğrul, sol bekte Novak, ön liberoda Crespo'nun forma gitmesi bekleniyor. Ağrıları bulunanlar yetişmezse Jesus kadroda zorluk yaşayabilir.

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