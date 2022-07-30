FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük Arda Güler tehlikesi!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan genç Arda Güler, Fenerbahçeliler'in göz bebeği konumunda ancak Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeliler'in adeta pamuklara sardığı Arda Güler, yeni sezonda henüz istediği kadar forma şansı bulamadı. Dinamo Kiev maçlarında yaratıcılık problemini aşamayan Sarı-Lacivertlilerde 17 yaşındaki genç futbolcu ilk tercih edilen isimlerden olmadı.

Fenerbahçe her sezon olduğu gibi bu yıl da kadrosunda yine yapboz yaparak 9 futbolcuyu transfer etti. Fenerbahçe'nin öz kaynağı Arda Güler ise ilk maçta sadece 18 dakika süre buldu. 17 yaşındaki genç yıldız, rövanş mücadelesinde kulübeye mahkum oldu ve hiç süre alamadı.

Yaklaşık 5 ay önce Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme yapan Arda Güler'in ilk sene 20, ikinci sene 25 ve üçüncü sene 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Arda Güler'in oynama zorunluluğundan doğan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var.

Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda Güler'in bu süreden az forma giymesi halinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Zira söz konusu senaryoda 17 yaşındaki Arda Güler sadece 5 milyon euroya serbest kalacak.

Fenerbahçe forması ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atarken 4 de gol pası vermeyi başardı.