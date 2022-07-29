Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu!

SON DAKİKA - Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin 4 Ağustos Perşembe günü oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakem kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 20:34 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 20:38
SON DAKİKA - Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ile Luciano Antonio Gomes Maia yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia oldu.

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