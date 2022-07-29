SON DAKİKA - Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda Slovacko ile kozlarını paylaşacak.
Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ile Luciano Antonio Gomes Maia yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia oldu.