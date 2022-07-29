SON DAKİKA - Fenerbahçe Luan Peres transferini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 28 yaşındaki Luan Peres'i kadrosuna kattığını duyurdu.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda, Luan Peres'in maliyetine dair detaylara yer verildi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Euro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir.





İmza sonrası Luan Peres ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

Luan Peres: Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum ve keyifliyim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ve beklentilerin farkındayım. Kendimi sahada göstereceğim. Beni o zaman göreceksiniz.



Selahattin Baki: Avrupa futbol piyasasında en zor transferlerden birisidir. Solak stoper. İyisini bulmak çok önemliydi. Fenerbahçe'nin yapısına çok uygun bir oyuncu olan Luan Peres'i kadromuza kattık. Yine hocamızın istediği bir oyuncuydu.