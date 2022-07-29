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Peres de tamam

Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından Luan Peres'i de İstanbul'a getirdi... 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Marsilya ile 5.5 milyon euro civarında bir rakama el sıkışıldığı bildirildi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Peres de tamam

Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından Luan Peres'i de İstanbul'a getirdi... 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Marsilya ile 5.5 milyon euro civarında bir rakama el sıkışıldığı bildirildi... Marsilya'ya veda eden Peres'in sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Jesus'un Brezilya'dan tanıdığı bir isim olan Luan Peres stoperin yanı sıra sol bekte oynayabiliyor. Kariyerinde Santos, Ponte Preta, Santa Cruz, Fluminense, Brugge ve Marsilya formaları giyen 1.90 boyundaki savunmacı 187 maça çıkıp, 8 asist gerçekleştirdi.

KAP'A BİLDİRDİ!
Sarı-lacivertliler, Luan Peres'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique Marsilya ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.


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